القبض على عدد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا في حملات مداهمة بمدينة إسطنبول .





اسطنبول 28 فبراير 2018 ( وال ) - ألقت قوات الأمن التركية، فجر اليوم

الأربعاء، القبض على عدد من المشتبه بإنتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي،

خلال عمليات أمنية استهدفت عناوين مختلفة بعدة مناطق بمدينة إسطنبول.

وبحسب مصادر أمنية ، فإنّ فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن

إسطنبول، شنت حملات مداهمة على مناطق مختلفة بالمدينة، مدعومة من قوات

العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملات عن توقيف عدد من المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي

المذكور، بحسب المصادر التي لم تذكر عدد الموقوفين بشكل محدد ، حيث تم

اقتيادهم إلى مقر مديرية أمن إسطنبول لاستكمال التحقيقات معهم.

ودأبت قوات الأمن التركية على تنفيذ مثل هذه العمليات بين الحين والآخر

لتوقيف أشخاص يشتبه بانتهائهم لتنظيمات إرهابية مختلفة من الأتراك

والأجانب.

( وال )