الذهب مستقر لكن توقع تسارع رفع الفائدة الأمريكية يضغط .





لندن 28 فبراير 20180( وال ) - استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم

الأربعاء بعد انخفاض تجاوز الواحد بالمئة في الجلسة السابقة، حيث فهم

المستثمرون من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي

الأمريكي) جيروم باول أن الولايات المتحدة قد ترفع أسعار الفائدة أسرع من

المتوقع هذا العام.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر عند 1317.90 دولار للأوقية (الأونصة) ، وكان

المعدن الأصفر قد جرت تسويته على انخفاض بلغ 1.1 بالمئة أمس الثلاثاء

بعدما سجل أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير عند 1313.26 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1319.3 دولار

للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست

عملات رئيسية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ التاسع من فبراير شباط بعد

أن أدلى باول بشهادته أمام الكونجرس والتي أظهرت احتمال رفع أسعار

الفائدة أربع مرات هذا العام بدلا من ثلاث في توقعات السوق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.403 يوم الأربعاء.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.40 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم

1.1 بالمئة إلى 1047.20 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى

980.30 دولار للأوقية بعدما هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 974 دولارا

للأوقية.