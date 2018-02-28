سيالة يلتقي نظيره المصري بجنيف .

جنيف 28 فبراير 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك

على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك

الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لتقريب مواقف الأطراف الليبية

والإعداد للانتخابات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مواضيع التعاون الثنائي واستكمال اجتماعات

اللجان الفنية القطاعية استعدادا لعقد اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة ومتابعة الجهود المصرية لتوحيد الجيش الليبي في إطار الاجتماعات التي عقدت في القاهرة بين القيادات العسكرية من مختلف مناطق ليبيا والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية .