مقتل زعيم طلابي في كينيا خلال احتجاجات جامعية .





نيروبي 28 فبراير 2018 ( وال ) - قتل الزعيم الطلابي لجامعة ميرو بوسط

كينيا برصاص بينما كان يشارك في احتجاجات بسبب الرسوم الجامعية وظروف

الدراسة غير المستقرة .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمين العام للرابطة الجامعية للطلاب"

إيفانز نجوروجي" تم ملاحقته يوم الثلاثاء من جانب سيارة قوات الأمن التي

يعتقد أنها أطلقت عليه النيران في مرآب قريب.

وقال مالك المرآب إن "سيارة الشرطة لاحقت الطالب في أملاكي إلى أن قام

شرطي بإطلاق النار عليه حتى الموت. مازال عليهم انتشال الجثمان".

ويحتج الطلاب الجامعيون على مصروفات المرتفعة للدراسة والظروف السيئة

بالمركز التعليمي، حيث يوجد نقص في المياه النظيفة وبعض مبانيها مدمرة،

علاوة على سوء إدارة الموارد، وفقا للمتظاهرين.