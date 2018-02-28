احتفالية إشهار الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي.الأربعاء ، 28-02-2018 - 12:08:00



بنغازي 28 فبراير 2018 ( وال ) - نظمت بمدينة بنغازي احتفالية تم
خلالها إشهار الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي ، بهدف دعم الجامعة
وكلياتها لتعزيز دورها العلمي .
وجاء اشهار هذه الجمعية الخيرية بمبادرة من الدكتور فاخر بوفرنة
والدكتورة عبير امنينة من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القانونين
والاساتذة من صندوق الضمان الاجتماعي وشركة الاتصالات القابضة .
وشهدت الاحتفالية حضور رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي ونائب
رئيس قطاع شؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري وعدد من رؤساء الجامعة
خلال السنوات الماضية ونقيب أعضاء هيأة التدريس بالجامعة الدكتور عبد
السلام الكزة .
وألقيت كلمات خلال هذه الاحتفالية أثنت على هذه البادرة التي لاقت
تفاعلا كبيراً من الاساذة والكتاب والمفكرين ومختلف الشرائح بمجتمع .
وفي الختام تمّ الإعلان عن أسماء اللجنة التأسيسية ومجلس أمناء
الجمعية الليبية لدعم جامعة بنغازي .
.. ( وال بنغازى ) .

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