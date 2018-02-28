كميات الأمطار التي هطلت بعدد من المدن والمناطق.
الأربعاء ، 28- 02- 2018 - 11:57:00
طرابلس 28 فبراير 2018 (وال)- أصدر المركز الوطني للارصاد
الجوية اليوم الاربعاء نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت منذ يوم أمس وحتى
صباح اليوم الاربعاء على بعض المدن والمناطق في ليبيا .
وهذه كميات الأمطار التي أمكن لادارة المناخ بالمركز الاتصال بها
والحصول على قياساتها من محطات الأمطار حتى الساعة العاشرة والنصف من
صباح اليوم الاربعاء وهي مقاسة بالمليمترات .
- ترهونة المركز 22. - سيدي الصيد 12،5 .
-البركات بمسلاته 8،7 .
-اسبيعة الارصاد 24،9. - السواني الارصاد 9،5 .
- ميناء طرابلس 4،2 .
- مطار معيتيقة 6،5 . - الرجبان الارصاد 7،8 .
- الدافنية 1،5 .
- مدينة طرابلس 5،7. - غريان الارصاد 7،8 .
-الهضبة الخضراء الارصاد 1،8 .
- القواسم 6،0 . - سوق الجمعة طرابلس 4،8 .
- بني وليد الارصاد 2،0 .
- تاجوراء البحوث 3،3 . - زوارة الارصاد ،5 8 .
- مصراته البحوث الزراعية 0،7 .
- مطار مصراته 1،0. - العجيلات 8،7 .
- مطار بني وليد 9،0.
- مصراته الارصاد 1،2 . - صرمان الارصاد 5،5
- الزهراء المركز 8،5 .
- المرج الارصاد 0،7. - الطويبية 5،8 .
- الناصرية 7،5.
- العزيزية الارصاد 6،4 . - الهضبة الارصاد 2،6 .
- مزغورة 1،8 .
-الزنتان الارصاد 2،0 . - الرياينة 1،5 .
-يفرن الارصاد 5،0
-القلعة 4،1 . - اوساذن 8،0 .
- تغرنة 7،0 .
- الخمس الارصاد 12،0 . - زواية المحجوب 1،0 .
- مصراته البحوث 1،1 .
- مصراته المدينة 1،5. - الزروق 1،5 .
- طمينة 1،0. ...( وال ) ...