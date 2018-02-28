كميات الأمطار التي هطلت بعدد من المدن والمناطق.





طرابلس 28 فبراير 2018 (وال)- أصدر المركز الوطني للارصاد

الجوية اليوم الاربعاء نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت منذ يوم أمس وحتى

صباح اليوم الاربعاء على بعض المدن والمناطق في ليبيا .

وهذه كميات الأمطار التي أمكن لادارة المناخ بالمركز الاتصال بها

والحصول على قياساتها من محطات الأمطار حتى الساعة العاشرة والنصف من

صباح اليوم الاربعاء وهي مقاسة بالمليمترات .

- ترهونة المركز 22. - سيدي الصيد 12،5 .

-البركات بمسلاته 8،7 .

-اسبيعة الارصاد 24،9. - السواني الارصاد 9،5 .

- ميناء طرابلس 4،2 .

- مطار معيتيقة 6،5 . - الرجبان الارصاد 7،8 .

- الدافنية 1،5 .

- مدينة طرابلس 5،7. - غريان الارصاد 7،8 .

-الهضبة الخضراء الارصاد 1،8 .

- القواسم 6،0 . - سوق الجمعة طرابلس 4،8 .

- بني وليد الارصاد 2،0 .

- تاجوراء البحوث 3،3 . - زوارة الارصاد ،5 8 .

- مصراته البحوث الزراعية 0،7 .

- مطار مصراته 1،0. - العجيلات 8،7 .

- مطار بني وليد 9،0.

- مصراته الارصاد 1،2 . - صرمان الارصاد 5،5

- الزهراء المركز 8،5 .

- المرج الارصاد 0،7. - الطويبية 5،8 .

- الناصرية 7،5.

- العزيزية الارصاد 6،4 . - الهضبة الارصاد 2،6 .

- مزغورة 1،8 .

-الزنتان الارصاد 2،0 . - الرياينة 1،5 .

-يفرن الارصاد 5،0

-القلعة 4،1 . - اوساذن 8،0 .

- تغرنة 7،0 .

- الخمس الارصاد 12،0 . - زواية المحجوب 1،0 .

- مصراته البحوث 1،1 .

- مصراته المدينة 1،5. - الزروق 1،5 .

- طمينة 1،0. ...( وال ) ...