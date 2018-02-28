النائب أحمد معيتيق يلتقي القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا.



طرابس 28 فبراير 20180( وال )- ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة

الوافق الوطنى" أحمد معيتيق" مساء أمس مع القائم بأعمال سفير جمهورية

الصين الشعبية لدى ليبيا "لي زيغو "، سبل تطوير العلاقات الليبية الصينية

في مختلف المجالات، وكيفية العمل مع الحكومة الصينية لتحديد أطر وآليات

العمل من أجل عودة الشركات الصينية لاستكمال المشروعات المتعاقد عليها في

مجالات الاسكان والمرافق والاتصالات والطرق.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق لرفع القيود وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح

تأشيرات دخول الليبيين للصين وعودة السفارة الصينية للعمل في طرابلس.

كما تم التأكيد على أهمية المشاركة في المنتديات الاقتصادية والتجارية

والاستثمارية من أجل دعم آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين والتي ستعقد

خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة لتفعيل عمل اللجان الوزارية والفنية

المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والصين.

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