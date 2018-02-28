مـديـر صندوق الضمان الإجتماعي فرع طرابلس يجتمع مع عدد من المسؤولين بالفرع .





طرابلس 28 فـبــرايـر2018 (وال) - عقد مـديـر صندوق الضمان الإجتماعي

فرع طرابلس اجتماعا مع مــديــر إدارة الـدعـم الـفـني ورؤســاء

الأقـســــام و مـعــــدي المنـظـومــــات بـالإدارة الـعـامــة ،

وتم خلال الاجتماع إستعرض تـقــاريـــربعــض المنـظـومـــات

العـامـلــة بـالـفـرع كــــــ ( الـمـعـاشـات الـجديــدة -

الـمـرتـبــات الـجديــدة - الحـجــز الإداري - الأحـصـائـيــات و

التـقـاريــر - ضــم مــدد الـخـدمـــة - شـوؤن العـامـلـيـــن -

التـسـجـيــل و الإشـتــراكـات و التفـتـيــش .

(وال)