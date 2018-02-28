مـديـر صندوق الضمان الإجتماعي فرع طرابلس يجتمع مع عدد من
المسؤولين بالفرع .
الأربعاء ، 28- 02- 2018 - 11:31:00
طرابلس 28 فـبــرايـر2018 (وال) - عقد مـديـر صندوق الضمان الإجتماعي
فرع طرابلس اجتماعا مع مــديــر إدارة الـدعـم الـفـني ورؤســاء
الأقـســــام و مـعــــدي المنـظـومــــات بـالإدارة الـعـامــة ،
وتم خلال الاجتماع إستعرض تـقــاريـــربعــض المنـظـومـــات
العـامـلــة بـالـفـرع كــــــ ( الـمـعـاشـات الـجديــدة -
الـمـرتـبــات الـجديــدة - الحـجــز الإداري - الأحـصـائـيــات و
التـقـاريــر - ضــم مــدد الـخـدمـــة - شـوؤن العـامـلـيـــن -
التـسـجـيــل و الإشـتــراكـات و التفـتـيــش .
(وال)