تراجع أسعار النفط بفعل بيانات آسيوية ضعيفة وزيادة المخزونات .





طوكيو 28 فبراير 2018 ( وال ) - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء

متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة مما أثار المخاوف من تباطؤ

اقتصادي قد يخفض الطلب على النفط وأيضا بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات

الخام الأمريكية في ظل ارتفاع الإنتاج.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط

الأمريكي 32 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 62.69 دولار للبرميل بعد

انخفاضه 90 سنتا في الجلسة السابقة.

ونزل خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 66.38 دولار للبرميل. وهبط

برنت 87 سنتا يوم الثلاثاء إلى 66.63 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن انخفاض أسعار النفط يرجع إلى المخاوف بشأن تباطؤ

الاقتصاد العالمي بعدما أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن نمو إنتاج المصانع

في فبراير هو الأدنى منذ يوليو 2016.

وفي حين تأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية في الصين فقد

أشار المتعاملون أيضا إلى تشديد قواعد حماية البيئة الذي أثر على إنتاج

المصانع.

وفي اليابان، ثالت أكبر اقتصاد في العالم، انخفض الإنتاج الصناعي في

يناير إلى أدنى مستوى منذ الزلزال المدمر الذي وقع في مارس 2011 مما يلقي

الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات

الخام 933 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 23 فبراير إلى 421.2 مليون

برميل.