ملتقى علمى من اجل النهوض بالقطاع الصحي سرت.





سرت 28 فبراير 2018(وال)- تنظم كلية الطب البشرى جامعة سرت خلال شهر

مارس القادم ملتقى علمى تحت شعار( معا من اجل النهوض بالقطاع الصحى سرت)

بالتعاون مع شركات استيراد ادوية وطنية ومن فرنسا وايطاليا .

وسيشارك في هذا الملتقى العلمي الذي سيقام بقاعة مستشفى بن سينا

التعليمى نخبة من الاطباء الاستشاريين والاخصائيين من مستشفيات طرابلس

زليتن غريان مصراتة .

وسيتناول الملتقى العلمي محاور متعلقة بامراض الجلدية والنساء

والولادة والاشعة التشخيصية بهدف رفع كفاءات الاطباء المعيدين والمنخرطين

في برامج التدريب لنيل الزمالة الليبية التخصصية وسعيا لرفع مستوى

الخدمات الصحية بسرت .. وتشجيع البحث العلمى من قبل الاطباء الاستشاريين

والاختصاصيين من اجل تطوير القطاع الصحى وخدماته لاهالى سرت .

...(وال-سرت)...