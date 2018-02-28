إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب المسجد الابراهيمي بالخليل .الأربعاء ، 28-02-2018 - 11:29:00



رام الله 28 فبراير 2018 ( وال ) - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين
وطلبة المدارس بالاختناق صباح الأربعاء في مواجهات اندلعت في محيط عدد من
المدارس بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها بأنّ المواجهات
اندلعت بعد احتجاز وتنكيل جنود الاحتلال بعدد من الطلبة على الحواجز
العسكرية المحيطة بالمسجد الإبراهيمي.
ولفتت إلى أنّ جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية في محيط وباحات
عدد من المدارس، منها مدرسة الخليل الأساسية، وأوقعوا عدة حالات اختناق
في صفوف طلبة المدارس.
وتتكرر المواجهات اليومية بين طلبة المدارس وجنود الاحتلال على الحواجز
العسكرية القريبة من نقاط التماس وسط المدينة.

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