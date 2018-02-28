الشركة العامة للكهرباء تعلن عن خروج محطة توليد الجبل الغربي " الرويس " عن الشبكة بسبب الرياح القوية .



طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الاربعاء أنه نتيجة للرياح القوية التي ضربت منطقة باطن الجبل " شكشوك

الرويس " انفصلت خطوط نقل الطاقة الرئيسية بمحطة الرويس للكهرباء عن

الشبكة ، مما أفقد الشبكة العامة حوالي 610 ميغاوات من القدرات المتاحة

بالمحطة .

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية : أنه نتيجة لذلك فسيكون هناك

عجز في تلبية الطاقة الكهربائية ، وأن الشركة ستضطر إلى طرح احمال يدويا

للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة العامة .



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