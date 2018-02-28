اختتام الدورة التدريبية بقسم النساء والولادة التابع لمركز بنغازي الطبي.





بنغازي 28 فبراير 2018م ..( وال ).. اختتمت بمركز بنغازي الطبي

أعمال الدورة التدريبية بقسم النساء والولادة بعنوان (الولادة الامنة

والرعاية بعد الولادة للتمريض والقبالة) قدمت خلالها محاضرات علمية من

قبل الخبراء والاختصاصيين عن الولادة الامنه والرعاية بعد الولادة

للتمريض والقبالة.

وتضمنت الدورة التدريبية على مدى عشرة أيام القاء محاضرات وورش

عمل وتطبيقات عملية على الخدمات الطبية للأمهات اثناء الولادة وبعد

الولادة وأهمية الرضاعة الطبيعية للاطفال ".

كما تناولت الدورة من خلال محاضراتها العلمية أسباب الوفيات للأمهات

أثناء الولادة ، وعملية التعقيم الصحيحة للأدوات وكيفية خياطة الجروح .

واستهدفت الدورة رفع كفاءة القابلات من مستشفى الجمهورية ومن المراكز

الصحة الاولية والمستوصفات بمدينة بنغازي الحليس ، بنينا ، الكويفية

وغيرها ".

وشاركت في الدورة عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي قسم النساء

والولادة استشارية نساء والولادة ومدربة في الولادة الامنة الدكتورة

فاطمة امطول ، بالإضافة إلى أطباء مستشفى الجمهورية قسم النساء والتوليد

الدكتورة وفاء العبار والدكتورة منى الشوبكي من قسم النساء ومن قسم حديثي

الولادة الدكتورة عزيزة قضوار .. والدكتورة فايزة قنيبر طبيبة نساء

وتوليد بالهلال الاحمر.

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..وال بنغازى .