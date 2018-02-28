منظمة الصحة العالمية تتبرع بأدوية ومستلزمات لمستشفى بنينا .





بنغازى 28 فبراير 2018 م ..( وال ) .. أعلن ممثل منظمة الصحة

العالمية في ليبيا اليوم الأربعاء عن قيام المنظمة بتزويد مستشفى بنينا

في بنغازي "بمجموعة واحدة من مجموع الأدوية الاساسية للأمراض غير المعدية

و(5) مجموعات دوائية للطوارئ المشتركة بين الوكالات".

وأضاف مندوب المنظمة العالمية أن هذا الدعم يوفر "الأدوات الطبية

والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية اللازمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

والأمراض القلبية والسكري والغدد الصماء وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

والامراض العقلية والعصبية التي تكفي لتلبية احتياجات خمسة آلاف (5000)

مريض لمدة ثلاثة أشهر"

وأوضح المندوب : أن هذا التبرع الطبي تم تمويله من قبل "صندوق المفوضية

الأوروبية للمساعدة الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي (إيكو)"

.. . (وال بنغازى) .