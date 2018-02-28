ضبط تشكيل عصابي بالمرج يمتهن بيع المخدرات .الأربعاء ، 28-02-2018 - 10:47:00



بنغازى 28 فبراير 2018م ..( وال ) .. أعلنت مديرية أمن المرج، عن
ضبط تشكيل عصابي يمتهن بيع المواد المخدرة بالمدينة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، أنه تلقى معلومات مفادها قيام أشخاص
ببيع وترويج مواد مخدرة، وعليه تم تأكيد المعلومات من قبل وحدة التحري
والقبض التابعة لمركز الشرطة، وضبط التشكيل العصابي المتكون من 3 أشخاص
داخل مركبة آلية وبحوزتهم مواد مخدرة نوع (حشيش)، وحبوب هلوسة، وسلاح
أبيض، وقنبلة يدوية (رمانة).
تم ضبط المتهمين وإحضارهم إلى مركز شرطة المرج المدينة لاتخاد
الاجراءات القانونية .
.. وال بنغازى.. .

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