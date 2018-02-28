نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأربعاء ، 28- 02- 2018 - 10:44:00
طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
السماءً قليلة السحب إلى صافية ، الريح باش إلى شلوق سرعته مابين (15 -
20) عقدة ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر ، البحر خفيف
الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة
جيدة إلى متوسطة يوم الغد .
* الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق...
السماءً مغطاة جزئيا إلى قليلة السحب ، الريح شرش إلى براني سرعته
مابين(10 -20) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00)متر ،
البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة
مئوية ، الرؤيـة جيدة .
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