نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

السماءً قليلة السحب إلى صافية ، الريح باش إلى شلوق سرعته مابين (15 -

20) عقدة ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر ، البحر خفيف

الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة

جيدة إلى متوسطة يوم الغد .



* الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق...

السماءً مغطاة جزئيا إلى قليلة السحب ، الريح شرش إلى براني سرعته

مابين(10 -20) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00)متر ،

البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة .

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