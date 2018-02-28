الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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الأربعاء ، 28- 02- 2018 - 10:38:00
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طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الغد على أغلب مناطق
غرب ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار..
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
انقشاع تدريجي للسحب الممطرة اليوم ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى
جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى
جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات
الحرارة القصوى تتـراوح هذا اليوم مـابين (20-25) درجة مئوية ولا تتجاوز
( 19 ) درجة مئوية على بعض مناطق الجبل الغربي ، وتسجل إرتفاعا ملحوظا
يوم الغد على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (26- 33) درجة مئوية .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
انقشاع تدريجي للسحب الممطرة اليوم ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية
شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى
نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار ، ودرجات الحـرارة القـصوى
تتراوح اليوم مابين (20-24) درجة ، وتصل إلى (29) درجة مئوية على جالو
والجغبوب ولا تتجاوز ( 18) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر ، وتسجل
إرتفاعا يوم الجمعة على أغلب المناطق.
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة ، والرياح
شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد
إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والحمادة
مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-27)
درجة مئوية ، وتسجل إرتفاعا ملحوظا من يوم الغد حيث تتراوح ما بين ( 28-
33 ) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب إلى صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعـة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (28-31) درجة مئوية.
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