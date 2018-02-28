الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الغد على أغلب مناطق

غرب ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار..



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

انقشاع تدريجي للسحب الممطرة اليوم ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى

جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى

جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات

الحرارة القصوى تتـراوح هذا اليوم مـابين (20-25) درجة مئوية ولا تتجاوز

( 19 ) درجة مئوية على بعض مناطق الجبل الغربي ، وتسجل إرتفاعا ملحوظا

يوم الغد على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (26- 33) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

انقشاع تدريجي للسحب الممطرة اليوم ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية

شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى

نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار ، ودرجات الحـرارة القـصوى

تتراوح اليوم مابين (20-24) درجة ، وتصل إلى (29) درجة مئوية على جالو

والجغبوب ولا تتجاوز ( 18) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر ، وتسجل

إرتفاعا يوم الجمعة على أغلب المناطق.



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة ، والرياح

شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد

إلى جنوبية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والحمادة

مثيرة للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (23-27)

درجة مئوية ، وتسجل إرتفاعا ملحوظا من يوم الغد حيث تتراوح ما بين ( 28-

33 ) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب إلى صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعـة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (28-31) درجة مئوية.

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