تقرير للأمم المتحدة يكشف عن إرسال كوريا الشمالية معدات محظورة إلى سوريا .





بيونغ يانغ 28 فبراير 2018 (وال) - ذكر تقرير للامم المتحدة أن كوريا

الشمالية تمكنت على مدى السنوات الخمس الماضية من تجاوز الحظر الأمريكي

المفروض عليها .

وأوضح التقرير الذي سربته وسائل إعلامية أن كوريا الشمالية قامت بشكل

متكرر ما بين 2012 و2017، بتهريب أكثر من 40 شحنة من الأسلحة إلى حلفاء

لها في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الشحنات اتجهت إلى سوريا.

(وال)