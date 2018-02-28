ترامب يبحث مع وليي عهد السعودية والإمارات سياسات إيران في الشرق الأوسط .





واشنطن 28 فبراير (وال) بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وليي

عهد السعودية محمد بن سلمان والإمارات محمد بن زايد آل نهيان على

التوالي سياسات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي محادثتين هاتفتين منفصلتين أعرب ترامب عن امتنانه للأميرين إزاء

ريادتهما كي "تواجه دول الخليج أعمال إيران المزعزعة للاستقرار وتحرز

تقدمات في مواجهة الإرهاب والتطرف"، بحسب بيان صادر الليلة الماضية عن

البيت الأبيض.

وبحسب البيان "توافق الزعماء الثلاثة على أهمية التعاون الإقليمي

والتعاون في مجلس التعاون الخليجي من أجل مواجهة التهديدات الإقليمية

وضمان الازدهار الاقتصادي للمنطقة".

وأوضح البيت الأبيض أن "ترامب تناقش مع الأميرين بشأن المضي قدما في

تطوير التحالف الأمريكي مع الإمارات والسعودية في مسائل اقتصادية

وأمنية".