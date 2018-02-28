جنوب كوريا تستدعي السفير الصيني احتجاجا على دخول طائرة عسكرية صينية إلى منطقة الدفاع الجوي .





سيول 28 فبراير 2018 ( وال)- استدعت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية أمس

السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية تشو كيو هونغ حيث أعربت عن أسفها لدخول

طائرة عسكرية صينية إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

(KADIZ).

وقال مصدر بالوزارة إن النائب الأول لوزيرة الخارجية إيم سونغ-نام

استدعى السفير الصيني مساء الثلاثاء حيث أعرب عن الأسف لدخول طائرة

عسكرية صينية إلى KADIZ ودعاه إلى منع حدوث هذه الحادثة.

وأضاف أن الوزارة تتقاسم المعلومات ذات الصلة مع وزارة الدفاع للرد على

دخول الطائرة الصينية إلى KADIZ.

وسبق أن دخلت طائرة عسكرية صينية يعتقد بأنها طائرة استطلاع من طراز "واي

- 9" اقتربت من المجال الجوى الإقليمي لكوريا الجنوبية، مما دفع الطائرات

المقاتلة الكورية الجنوبية إلى التحليق لمراقبة نشاطها. واحتجاجا على

ذلك، استدعت وزارة الدفاع 3 ملحقين عسكريين صينيين.

وال