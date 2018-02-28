أصابه 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب واشنطن اثر فتح رسالة تحتوي مادة مجهولة.





واشنطن 28 فبراير 2018 ( وال ) - أصيب 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب

واشنطن بإعياء إثر فتح رسالة تحتوي مادة غير معلومة.

وقال مسؤولون أمريكيون مساء امس أنه تم فتح تحقيقا مشتركا بين

الوكالات بعد ظهور أعراض إعياء على 11 شخصا بعد فتح رسالة مشبوهة في

قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فرجينيا. وتم نقل ثلاثة من المصابين في قاعدة بيز ماير - هندرسون هول، إلى

المستشفى في حالة مستقرة لإجراء مزيد من التقييم، وفقا لما ذكره سلاح

البحرية الأمريكي على موقع تويتر.

وسيجرى تحقيق مشترك بين مكتب التحقيقات الاتحادي وهيئة التحقيقات

الجنائية البحرية.