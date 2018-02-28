رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزيري التخطيط والمالية ورئيس مؤسسة النفط.





طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بطرابلس مع كل من وزير التخطيط " الطاهر

الجهيمي " ووزير المالية " أسامة سعد حماد "ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط

"مصطفى صنع الله".

وتناول الاجتماع الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما سبق اعتماده

لتغطية احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط.

كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات المالية المقترحة لسنة 2018،

والمخصصات الجديدة المطلوبة للمؤسسة لتتمكن من رفع الإنتاج، لزيادة

معدلات التصدير بما يوفر عوائد تساهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي،

وتخفيض العجز، وإنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

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