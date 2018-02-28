وصول الفرق المشاركة في نهائيات بطولة ليبيا الثانية عشرة لكرة القدم الخماسية بالصالة المغلقة إلى مدينة غريان .





غريان 27 فبراير 2018م – وال - وصل فريق نادي الأهلي بنغازي ظهر اليوم

الثلاثاء إلى مدينة غريان ، للمشاركة في نهائيات بطولة كرة القدم

الخماسية بالصالات المغلقة التي ستقام يومي الخميس والجمعة الموافق 01 -

02 مارس 2018م بالمدينة الرياضية بغريان .

وقد تُوّج فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم الخماسية ببطولة المنطقة

الشرقية لكرة القدم داخل الصالات بعد تفوقه في ختام مبارياته ضمن الدور

الثلاثي المؤهل لنهائيات ليبيا ، على مستضيفه الأخضر بنتيجة ( 6 ) أهداف

مقابل ( 5 ) ، وأنهى بذلك تصفيات المنطقة الشرقية بالعلامة الكاملة .

ويشارك في التصفيات النهائية لبطولة ليبيا الثانية عشرة لكرة القدم

الخماسية بمدينة غريان أربعة فرق وهي فرق الاتحاد طرابلس ، وفريق أهلي

بنغازي ، وفريق السويحلي ، وفريق اتحاد الشرطة .

وأفاد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم الخماسية

داخل الصالات "عمران العياشي" وكالة الأنباء الليبية بأن الاجتماعي الفني

وقرعة التصفيات النهائية للبطولة ستجري يوم غداً الأربعاء على تمام

الساعة السادسة مساء بفندق الرابطة بغريان ، وأن افتتاح البطولة سيكون

يوم الخميس على تمام الساعة الخامسة مساءً بالمدينة الرياضية غريان .

وأوضـح "العياشي" بأن البطولـة قد انطلقت بتاريـخ 2 . 11 . 2017م

بمشاركـة (7) اتحـادات فرعيـة ، و( 71 ) نادي مـن مختلف المناطق الليبيـة

، وقد تم إجـراء (230) مبـاراة ، وأن اختتام هـذه البطولـة سيكـون مسـاء

يـوم الجمعـة المـوافـق 2 . 3 . 2018م .

...(وال غريان)....