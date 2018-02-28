الاتحاد الإفريقي يدعو دول البحيرات إلى "حوار صادق" لحل مشاكل المنطقة .





أديس أبابا 28 فبراير 2018 ( وال) - دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،"

موسى فكي محمد " ، دول منطقة البحيرات العظمى لتدشين "حوار صادق" لحل

مشاكل المنطقة، وتقييم ما تم إحرازه بشأن الاتفاق الإطاري للسلام والأمن

الموقع بينهم.

جاء ذلك خلال كلمة له، في حفل بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا،

بمناسبة مرور 5 سنوات على توقيع الاتفاق الإطاري للسلام والأمن بين دول

البحيرات العظمى.

وقال فكي، إن النتائج التي تحققت "لا ترقى للتطلعات المشروعة لسكان

المنطقة".

وتضم منطقة دول إقليم البحيرات العظمى كلا من الكونغو برازفيل، بورندي،

أنغولا، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، رواندا، جنوب إفريقيا،

جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، وانضم إليها مؤخرا السودان

وكينيا.

ويهدف الاتفاق، الذي وقع عليه 11 من قادة دول البحيرات 2013، إلى جانب

انضمام السودان وكينيا في العام التالي إلى وضع حد للصراع في شرق جمهورية

الكونغو الديمقراطية، وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول

البحيرات.

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