دعوة عامة للحضور والمشاركة بمهرجان مصراتة العائلي للتسوق .





مصراته 28 فبراير 20180 ( وال )- تعلن اللجنة العليا المنظمه لمهرجان

التسوق العائلي بمدينة مصراته، لكل المثقفين والاعلاميين والفنانين

والمبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي، لحضور وإثراء الفعاليات الثقافيه في

المهرجان الكبير الذي تحتضنه مدينة مصراتة، وذلك يوم الخميس الموافق 1

مارس 2018 ويستمر حتى 5 مارس 2018 ، وسيقام أيضا على هامش هذا المهرجان

معرض للكتاب تحت شعار ( الكتاب خير أنيس وجليس ) وندوة ثقافيه بتنظيم

مكتب الهيئه العامة للثقافة بمصراته،علماً بأن الهيئة العامة للثقافة

ستوفر وسائل النقل .ومكان التجمع فندق طرابلس الدولي بشارع عمر المختار ،

وذلك يوم الخميس على تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

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