بريطانيا تستدعي السفير الروسي لتعرب عن قلقها ازاء تدهور الاوضاع بسوريا .





لندن 28 فبراير 2018 (وال) - اعربت وزارة الخارجية البريطانية أمس

الثلاثاء عن قلقها تجاه الوضع الراهن في غوطة دمشق الشرقية.

وذكرت الخارجية في بيان ان وزير شؤون اوروبا والامريكتين " آلان دنكان"

ابلغ السفير الروسي قلق بريطانيا من استمرار النظام السوري في قصف الغوطة

الشرقية حيث يعيش نحو 400 الف تحت الحصار منذ خمس سنوات علاوة على تقارير

عن استخدامه اسلحة كيماوية.

وطالب الوزير " دنكان" بضرورة وقف اطلاق النار وفق ما يدعو اليه القرار

2401 الذي تبناه مجلس الامن في عطلة نهاية الاسبوع.

ورحب المسؤول البريطاني بتصويت اعضاء مجلس الامن بمن فيها روسيا لصالح

وقف اطلاق النار مؤكدا اهمية ايفاء روسيا بالتزاماتها لضمان تطبيق القرار

2401 بالكامل.

وكان مجلس الامن الدولي صوت بالاجماع على قرار يدعو لهدنة انسانية مدة

شهر في سوريا لكن من دون ان يضع تاريخا محددا.

...(وال) ...