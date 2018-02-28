قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية غريان يختتم فعاليات الأسبوع الزراعي المتكامل الثالث .





غريان 28 فبراير 2018 – وال - اختتم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

والبحرية ببلدية غريان فعاليات البرنامج الزراعي المتكامل الذي تضمن

ثلاثة أسابيع زراعية متتالية اشتملت على العديد من الدورات التدريبية

للمزارعين والمربين والمهتمين بالشأن الزراعي والحيواني ببلدية غريان .

وأوضح منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بغريان "عاشور سويسي" بأن هذه

الدورات والنشاطات تأتي في إطار برامج القطاع التي تقام كل سنه لتطوير

وتنمية المجال الزراعي ببلدية غريان.

وأكد "سويسي" أن فريق العمل في قطاع الزراعة قد نظم دورات مكثفة خلال

هذا الشهر حيث تم تنظيم ثلاثة أسابيع زراعية متتالية خلال الفترة من (11

– 26) فبراير 2018 .

وقد لاقت هذه الأسابيع الزراعية إقبال جيد بمشاركة أكثر من (50)

مشاركا من المزارعين والمربين الذين تلقوا دورات تدريبية ومحاضرات نظرية

في مجالات "تربية النحل، والاهتمام بشجرة الزيتون ، وأشجار العنب ،

ومحاضرات عامة في مجال الصِحة الحيوانية .

وأضاف "سويسي" بأن القطاع كانت له مشاركات وبرامج تدريبية طِيلة العام

الماضي2017 في مجال تنمية مهارات وقدرات المزارعين ، وكانت له مشاركات

في معارض محلية ووطنية للمنتجات الزراعية في مجال برامج التسويق ودعم

منتجات المزارعين .

وتم في ختام البرنامج الزراعي المتكامل توزيع شهائد المشاركة للمنتسبين

لهذه الدورات .

( وال غريان ) .