شركة البريقة لتسويق النفط تنتهي من أعمال الصيانة للخط المتضرر
خط الوقود الرابط بين طرابلس والزاوية.
الأربعاء ، 28- 02- 2018 - 09:50:00
طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط
أنها انتهت من أعمال الصيانة للخط المتضرر خط الوقود الرابط بين طرابلس
والزاوية ، بجهود مستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط .
وأضافت الشركة عبر موقعها اليوم الاربعاء : أن التجارب والإختبارات
اللازمة قد اجريت على الخط واتضح عدم وجود تسرب ، وتم إستئناف ضخ الوقود
من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي.
وعبرت الشركة عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في عملية صيانة الخط من
مستخدمي الشركة و عملية الإخماد والصيانة...
ويذكر ان حريق شب في خط 16 بوصة للوقود الواصل بين مستودع
الزاوية النفطي ومستودع طرابلس النفطي ، نتيجة لاعمال التسوية غير
القانونية التي قام بها أحد المزارعين بمنطقة جودائم بمدينة الزاوية .
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