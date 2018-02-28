شركة البريقة لتسويق النفط تنتهي من أعمال الصيانة للخط المتضرر خط الوقود الرابط بين طرابلس والزاوية.





طرابلس 28 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط

أنها انتهت من أعمال الصيانة للخط المتضرر خط الوقود الرابط بين طرابلس

والزاوية ، بجهود مستخدمي شركة البريقة لتسويق النفط .

وأضافت الشركة عبر موقعها اليوم الاربعاء : أن التجارب والإختبارات

اللازمة قد اجريت على الخط واتضح عدم وجود تسرب ، وتم إستئناف ضخ الوقود

من مستودع الزاوية النفطي إلى مستودع طرابلس النفطي.

وعبرت الشركة عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في عملية صيانة الخط من

مستخدمي الشركة و عملية الإخماد والصيانة...

ويذكر ان حريق شب في خط 16 بوصة للوقود الواصل بين مستودع

الزاوية النفطي ومستودع طرابلس النفطي ، نتيجة لاعمال التسوية غير

القانونية التي قام بها أحد المزارعين بمنطقة جودائم بمدينة الزاوية .

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