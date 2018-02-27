سيالة يلتقي نظيره المصري بجنيف .

جنيف 27 فبراير 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لتقريب مواقف الأطراف الليبية والاعداد للانتخابات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مواضيع التعاون الثنائي واستكمال اجتماعات اللجان الفنيه القطاعية استعدادا لعقد اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركه ومتابعة الجهود المصريه لتوحيد الجيش الليبي في إطار الاجتماعات التي عقدت في القاهره بين القيادات العسكرية من مختلف مناطق ليبيا والتشاور بشأن القضايا الاقليميه والدولية .



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