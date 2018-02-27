تحكيم ليبي لمباراة إياب الهلال الأبيض السوداني وأولمبيك ستارز البوروندي في كأس الاتحاد الأفريقي.







طرابلس27 فبراير 2018 (وال)- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة

القدم (كاف) طاقم تحكيم ليبياً لإدارة مباراة فريقي الهلال الأبيض

السوداني وأولمبيك ستارز البوروندي، ضمن إياب منافسات الدور الـ 32 لكأس

الاتحاد الأفريقي 2018.

ويتكون الطاقم الدولي الليبي من حكم الوسط "أيمن الشريف" والمساعدين

"عطية مساعد" و"وحيد الجحاوي" وحكم رابع "محمد رجب".

يذكر أم مباراة الفريقين ستقام خلال أيام (16-17-18) من شهر مارس

المقبل بالسودان.

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