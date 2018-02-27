الوحدة يفوز على أبي الأشهر في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 27 فبراير 2018 (وال)- حقق فريق الوحدة فوزا ثمينا على حساب

فريق أبي الأشهر بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

الثلاثاء بملعب الأكاديمية بجنزور، ضمن منافسات الجولة الثالثة (إياب)

لفرق المجموعة الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق الوحدة لاعبه " طلحة رزق" في الدفيقة

77 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده إلى 11 نقطة من ثماني مباريات،

ويرتقي إلى المركز الرابع، وبقي فريق أبي الأشهر برصيده السابق 5 نقاط من

سبع مباريات في المركز الأخير.

وتتواصل مساء غد الأربعاء منافسات الجولة الثالثة بإقامة مباراتين،

حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، حيث

يلتقي فريق الترسانة نظيره فريق الأولمبي على ملعب الأكاديمية بجنزور،

ضمن منافسات فرق المجموعة الثالثة.

ويلتقي فريق المدينة نظيره فريق المحلة على ملعب طرابلس الدولي، ضمن

منافسات فرق المجموعة الأولى.

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