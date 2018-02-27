الحكمان الليبيان الدوليان " الشلماني وامبية " مراقبان لمباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





طرابلس 27 فبراير 2018 (وال)- اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي

لكرة القدم (كاف) الحكم الدولي السابق "عبد الحكيم الشلماني" لمهمة

مراقبة مباراة فريقي الأهلي المصري وضيفه موناتا الجابوني، ضمن ذهاب

الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2018 .

وستقام المباراة يوم 6 من شهر مارس القادم بملعب القاهرة الدولي،

بإدارة طاقم تحكيم من مالي.

كما اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الدولي

السابق " جمال امبية " لمهمة مراقبة مباراة فريقي المصري (مصر) وضيفه

سيمبا (تنزانيا) ضمن إياب الدور الـ 32 لدوري كأس الاتحاد الأفريقي 2018

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وستقام المباراة يوم 17 من شهر مارس القادم بملعب بورسعيد، بإدارة

طاقم تحكيم من إريتريا.

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