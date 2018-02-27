المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره البوركيني ضمن تصفيات أفريقيا لكرة القدم 2019.





طرابلس 27 فبراير 2018(وال)- أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في مواجهة

نظيره البوركيني في الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات المؤهلة لنهائيات

بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة 2019 بالنيجر.

وستقام مباراة الذهاب بين المنتخبين خلال أيام (11-12-13) من شهر

مايو القادم، فيما تقام مباراة الإياب في بوركينا فاسو خلال أيام

(18-19-20) من نفس الشهر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعفى منتخبنا الوطني

للشباب من منافسات الدور الأول للتصفيات المقرر إقامتها في نهاية شهر

مارس المقبل.

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت

20 سنة خلال شهر يناير 2019 بالنيجر.

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