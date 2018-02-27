تحكيم توغولي ذهابا وغيني إيابا لمباراتي الاتحاد وأكوا يونايتد في كأس الاتحاد الأفريقي.







طرابلس 27 فبراير 2018 (وال)- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي

لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم توغوليا لإدارة مباراة الذهاب بين فريق

الاتحاد ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي وفريق أكوا يونايتد

النيجيري، المقررة يوم 7 مارس القادم بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس

التونسية، ضمن منافسات الدور الـ32 .

ويتكون الطاقم الدولي التوغولي من حكم الوسط " كوكو أوغنانكوتان

نتال " والمساعدين " ليمنا كاباسيما"، و" كوكوفي أغبيديدي تونو"، وحكم

رابع " يانيسو بيبو"، والمراقب " جمال كاواتشي" من المغرب .

وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من

غينيا الاستوائية لإدارة مباراة الإياب بين الفريقين، والتي ستقام

بنيجيريا خلال أيام (16-17-18) من نفس الشهر، يقوده حكم الوسط " خواكين

إسونو إيانغ"، والمساعدان " أغوستين إدجانغ ندونغ نسوغا"، و" أوندو نسغو

مكونفورو إرنستو"، وحكم رابع " ديفيد ندونغ إيسونو موكوي"، والمراقب "

مونكايلا نسام آدم " من غانا.

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