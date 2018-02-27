تحكيم توغولي ذهابا وغيني إيابا لمباراتي الاتحاد وأكوا يونايتد
في كأس الاتحاد الأفريقي.
الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 20:49:00
طرابلس 27 فبراير 2018 (وال)- كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي
لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم توغوليا لإدارة مباراة الذهاب بين فريق
الاتحاد ممثل ليبيا في كأس الاتحاد الأفريقي وفريق أكوا يونايتد
النيجيري، المقررة يوم 7 مارس القادم بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس
التونسية، ضمن منافسات الدور الـ32 .
ويتكون الطاقم الدولي التوغولي من حكم الوسط " كوكو أوغنانكوتان
نتال " والمساعدين " ليمنا كاباسيما"، و" كوكوفي أغبيديدي تونو"، وحكم
رابع " يانيسو بيبو"، والمراقب " جمال كاواتشي" من المغرب .
وكلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من
غينيا الاستوائية لإدارة مباراة الإياب بين الفريقين، والتي ستقام
بنيجيريا خلال أيام (16-17-18) من نفس الشهر، يقوده حكم الوسط " خواكين
إسونو إيانغ"، والمساعدان " أغوستين إدجانغ ندونغ نسوغا"، و" أوندو نسغو
مكونفورو إرنستو"، وحكم رابع " ديفيد ندونغ إيسونو موكوي"، والمراقب "
مونكايلا نسام آدم " من غانا.
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