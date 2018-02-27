المجلس الرئاسي : لا بديل عن وحدة الصف لمواجهة الخطر المحدق بالجنوب

طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، أن أي اعتداء على معسكرات ومقرات الجيش هو اعتداء على السيادة الوطنية الليبية، ويهدد أمن البلاد بكاملها.

وأشاد المجلس الرئاسي في بيان أله اليوم الثلاثاء، بنجاح وحدات الجيش في صد الهجمات على مقراتها في سبها، مؤكدا أنه يتابع الموقف عن قرب، وإن إجراءات اتخذت لدعم هذه الوحدات والرد على الهجمات المتكررة التي يقوم بها مجموعات مرتزقة.

وشدد المجلس في بيانه، على أنه لن يتخلى عن واجبه في الدفاع عن الجنوب، وإحباط كل المحاولات التي تستهدف إيجاد واقع ديمغرافي جديد في الجنوب الليبي، داعيا أهالي المنطقة الجنوبية لليقظة ودعم وحدات الجيش.

كما طالب المجلس الشيوخ والحكماء والأعيان للمساهمة في حل النزاعات وتجنب التوترات الاجتماعية، والتي جميعها نتاج لإرث يستهدف الفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكدا أنه لا بديل عن وحدة الصف لمواجهة الخطر المحدق بالجنوب.





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