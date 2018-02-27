رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزيري التخطيط والمالية ورئيس مؤسسة النفط .

طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وزير التخطيط الطاهر الجهيمي ووزير المالية أسامة حماد ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما سبق اعتماده لتغطية احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط، كما تطرق الاجتماع إلى الترتيبات المالية المقترحة لسنة 2018 والمخصصات الجديدة المطلوبة للمؤسسة لتتمكن من رفع الإنتاج، لزيادة معدلات التصدير وبما يوفر عوائد تساهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي، وتخفيض العجز، وإنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.





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