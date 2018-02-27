" شوبار " تقف على الصعوبات التي تعيق عمل هيئة الخيالة والمسرح والفنون .

طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - استعرض رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون " محمد البيوضي" ومدراء الإدارات على مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب" أحمد معيتيق"، الدكتورة" هند شوبار"، خلال زيارتها لمقر الهيئة صباح اليوم الثلاثاء المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الهيئة، ورؤيتها المستقبلية لتنفيذ عديد المشاريع التي تسهم في إثراء الساحة الفنية.

وبحسب ادارة التواصل والالعام فقد أشادوا في كلماتهم على أهمية الفن في حياة الشعوب لتأثيره على ثقافتها، وأشاروا للإهمال الذي تعاني منه الحركة الفنية في ليبيا رغم المناشدات التي تقدم للمسؤولين لضرورة دعم الهيئة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

كما أشاروا في السياق نفسه بالنجاحات التي حققتها الهيئة بمشاركتها في عديد المحافل في مختلف المجالات وتحصلها على تراتيب متقدمة، وأكدوا عزمهم عقد الملتقى الأول للفنانين التشكيليين والمعرض المصاحب له الذي سيضم الفنانين الليبيين في الداخل والخارج، بالإضافة لطباعة الكتاب الخاص بهم لتوثيق أعمالهم.

كما تم التطرق للخطوات الجادة التي يقوم بها المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية لحصر وتوثيق الموسيقى المحلية والعربية والتراث في ليبيا، والعمل على إنشاء دار الاوبرا الليبية.

ومن جهته قدم مدير المركز القومي لسينما السيد" عبدالله الزروق" رؤيته لإعادة إحياء السينما في ليبيا من جديد مشيرا للأرشيف الذي يضم كل الأعمال الفنية والسينمائية الذي يحتاج للحفظ والتوثيق بتقنيات حديثة حتى لا يندثر نظراً لأهميته.

كما تمت الإشارة خلال اللقاء لأكثر من 30 دار عرض تابعة للهيئة قفلت منذ سنوات واستحوذ عليها بعض المواطنين واستغلت في مشاريع تجارية، بالإضافة لعدد 24 قاعة عرض مسرحي لايوجد منها إلا مسرح الكشاف الذي تعود ايلولته للحركة الكشفية.

وطالبوا خلال اللقاء ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع عدد من الدول في كل المجالات التي تهدف لتطوير عمل الهيئة لتتمكن من أداء مهامها والرفع من كفاءة العاملين فيها بكل تخصصاتهم.

ومن جهتها أثنت المستشارة هند شوبار على الجهود التي تقوم بها الهيئة لإثراء الحركة الفنية في ليبيا رغم ضعف الإمكانيات، وعدم تسييل الميزانية الخاصة بها، و تعهدت بوضع النائب أحمد معيتيق في صورة ماتم طرحه خلال الاجتماع.



...( وال )...