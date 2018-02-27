المفوضية الأوروبية تحث إسبانيا على إنشاء هيئة لمواجهة العنصرية .





ستراسبورج 27 فبراير 2018 ( وال )- حثت المفوضية الأوروبية لمواجهة

العنصرية اليوم إسبانيا على تشكيل لجنة "قوية ومستقلة" و"بشكل فوري" لدعم

المساواة ومكافحة العنصرية والاحتقار.

ونقلت وكالة الانباء الاسبانية اليوم عن أحدث تقارير للجنة تابعة

للمجلس الأوروبي ، فإن الظروف الاقتصادية باتت مواتية بشكل أكبر كي تنشئ

إسبانيا جهة " مستقلة عن السلطة التنفيذية " بموازنة وبنية تحتية، قادرة

على اختيار رئيسها وتلقي شكاوى ومساعدة الضحايا .

ولا يستبعد الطلب إمكانية دمج عدة جهات قائمة بالفعل مكلفة بمواجهة

العنصرية والاحتقار تحت مظلة مؤسسة واحدة .

وأشار التقرير إلى أن 2009 شهد تأسيس مجلس القضاء على التمييز

العنصري والعرقي، معربا عن قلقه تجاه "تضرر مصداقيته" و"توقفه فعليا عن

العمل" .

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