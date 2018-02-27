بلجيكا : تعاون مع بريطانيا للتصدي للهجرة غير الشرعية عبر الحدود .





بروكسل 27 فبراير 2018 ( وال )-توافقت السلطات البلجيكية والبريطانية

المعنية بملف الهجرة على تكثيف التعاون للتصدي لظاهرة عبور المهاجرين غير

الشرعيين بين البلدين ، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً منذ اغلاق مخيم "

كالية " شمال فرنسا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية اليوم أن السلطات البلجيكية تواجه مشكلة

تزايد أعداد المهاجرين الذين يريدون العبور إلى بريطانيا وتشكل بلجيكا

بالنسبة لهم محطة يتوقفون فيها للبحث عن مهربين يساعدونهم في الوصول إلى

هدفهم.

وفي هذا الإطار ، أكد وزيرا الداخلية والهجرة البلجيكيين " يان يامبون

فرانكن " ، على أنهما توافقا مع وزيرة الداخلية البريطانية " أمبر ريده "

على تنظيم حملات موجهة للمهاجرين تستهدف توعيتهم وردعهم عن اللجوء إلى

شبكات التهريب.

ووصف الوزيران اللقاء الذي عقداه يوم أمس بـ المثم ، وقالا إن الهدف

من هذه الحملات هو تفنيد وعود وروايات المهربين .

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