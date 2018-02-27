أمين عام مجلس الوزراء يبحث تفعيل عمل اللجنة العليا لسلامة الأغذية .الثلاثاء ، 27-02-2018 - 14:50:00

أمين عام مجلس الوزراء يبحث تفعيل عمل اللجنة العليا لسلامة الأغذية .
طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور
"الطاهر عامر"، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بعضوي اللجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، عبدالوهاب كمون ،
و"محمد الإمام"، تفعيل عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها.
وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ، بحسب مااوردته ادارة
التواصل والاعلام ، توفير الإمكانات المطلوبة وتذليل الصعوبات أمام عمل
اللجنة، لتؤدي عملها على الوجه المطلوب .
وأكد أمين عام مجلس الوزراء، العمل على دعم اللجنة، حرصا على صحة
المواطن، وأمنه الغذائي، مشددا على أهمية سلامة الأغذية التي هي جزء مهم
من منظومة الصحة الوقائية في ليبيا .


...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .
مسبق ,,,,

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا