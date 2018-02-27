أمين عام مجلس الوزراء يبحث تفعيل عمل اللجنة العليا لسلامة الأغذية .



طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور

"الطاهر عامر"، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بعضوي اللجنة العليا

لسلامة الأغذية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، عبدالوهاب كمون ،

و"محمد الإمام"، تفعيل عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ، بحسب مااوردته ادارة

التواصل والاعلام ، توفير الإمكانات المطلوبة وتذليل الصعوبات أمام عمل

اللجنة، لتؤدي عملها على الوجه المطلوب .

وأكد أمين عام مجلس الوزراء، العمل على دعم اللجنة، حرصا على صحة

المواطن، وأمنه الغذائي، مشددا على أهمية سلامة الأغذية التي هي جزء مهم

من منظومة الصحة الوقائية في ليبيا .





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