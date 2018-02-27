وزارة الدفاع الكورية الجنوبية : طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية .





سيئول 27 فبراير 2018 ( وال )- قالت سلطات الدفاع الكورية الجنوبية ، إن

طائرة صينية دخلت إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

(KADIZ) لمدة أكثر من أربع ساعات اليوم الثلاثاء من دون تقديم إشعار مسبق

.

ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية اليوم عن هيئة الأركان المشتركة أن

الطائرة اقتربت من المجال الجوى الإقليمي لكوريا الجنوبية، مما دفع

طائراتها المقاتلة ، بما فيها طائرة اف -15 كيه،إلى التحليق لمراقبة

نشاطها.

وأضافت الهيئة ، إن الطائرة انتهكت المجال الجوي للمنطقة في حوالي

الساعة 9:34 صباحا واقتربت من منطقة تبعد 74 كلم شرق الأراضي الكورية

الجنوبية قبل أن تخرج من المنطقة في حوالي الساعة 2:01 بعد الظهر .

وقال مسؤول في هيئة الأركان ، إن الطائرة يعتقد بأنها طائرة استطلاع

.

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