وزارة الدفاع الكورية الجنوبية : طائرة صينية تدخل منطقة
الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية .
الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 14:48:00
سيئول 27 فبراير 2018 ( وال )- قالت سلطات الدفاع الكورية الجنوبية ، إن
طائرة صينية دخلت إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
(KADIZ) لمدة أكثر من أربع ساعات اليوم الثلاثاء من دون تقديم إشعار مسبق
.
ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية اليوم عن هيئة الأركان المشتركة أن
الطائرة اقتربت من المجال الجوى الإقليمي لكوريا الجنوبية، مما دفع
طائراتها المقاتلة ، بما فيها طائرة اف -15 كيه،إلى التحليق لمراقبة
نشاطها.
وأضافت الهيئة ، إن الطائرة انتهكت المجال الجوي للمنطقة في حوالي
الساعة 9:34 صباحا واقتربت من منطقة تبعد 74 كلم شرق الأراضي الكورية
الجنوبية قبل أن تخرج من المنطقة في حوالي الساعة 2:01 بعد الظهر .
وقال مسؤول في هيئة الأركان ، إن الطائرة يعتقد بأنها طائرة استطلاع
.
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