المجلس البلدي عين زارة يعقد اجتماع لدراسة المختنقات بالبلدية.

طرابلس27 فبراير 2018 ( وال ) - نظم المجلس البلدي عين زارة صباح اليوم

بمقر المجلس الاجتماع الاول للجنة المشكلة من خبراء ومستشاري بلدية عين زارة . وتناول الاجتماع دراسة المشاكل التي تعيق سير عمل البلدية ووضع خطة ورؤية استراتيجية لتنمية المنطقة . كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الوضع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي للمنطقة وبرنامج توعية لمعالجة السلبيات داخل البلدية من خلال احياء المناسبات الاجتماعية لمحاولة تذليل الصعاب التي تعرقل عمل البلدية . واكد المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة للتخطيط والتنفيذ والتشغيل ولجنة علاقات عامة للاشراف والمتابعة وتنظيم ورش عمل بهذا الخصوص بالاضافة الى ضرورة وجود الجانب القانوني كسند لتطبيق ما يترتب عليه من اعمال اللجنة . وحضر الاجتماع وكيل المجلس البلدي عين زارة واعضاء اللجنة المشكلة من مستشاري وخبراء المنطقة .

... ( وال ) ...