قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية غريان يختتم فعاليات الأسبوع الزراعي المتكامل الثالث.





غريان 27 فبراير 2018 (وال) - اختتم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

والبحرية ببلدية غريان فعاليات البرنامج الزراعي المتكامل الذي تضمن

ثلاثة أسابيع زراعية متتالية.

واشتمل البرنامج الزراعي على العديد من الدورات التدريبية للمزارعين

والمربين والمهتمين بالشأن الزراعي والحيواني ببلدية غريان.

وأوضح منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بغريان "عاشور سويسي" لمراسل

وكالة الانباء الليبية بأن هذه الدورات والنشاطات تأتي في إطار برامج

القطاع التي تقام كل سنه لتطوير وتنمية المجال الزراعي ببلدية غريان.

وقال "سويسي" ان فريق العمل في قطاع الزراعة قد نظم دورات مكثفة خلال

هذا الشهر حيث تم تنظيم ثلاثة أسابيع زراعية متتالية خلال الفترة من (11-

26) فبراير 2018 الى أن وصلنا اليوم إلى اختتام الأسبوع الثالث .

ونوه بأن هذه الاسابيع الزراعية لاقت إقبال جيد بمشاركة أكثر من (50)

مشارك من المزارعين والمربين الذين تلقوا دورات تدريبية ومحاضرات نظرية

في مجالات تربية النحل، والاهتمام بشجرة الزيتون ، وأشجار العنب ،

ومحاضرات عامة في مجال الصِحة الحيوانية .

وأكد "سويسي" أن قطاع الزراعة كانت له مشاركات وبرامج تدريبية طِيلة

العام المنصرم 2017 في مجال تنمية مهارات وقدرات المزارعين ،وكذلك

مشاركات في معارض محلية ووطنية للمنتجات الزراعية في مجال برامج التسويق

ودعم منتجات المزارعين .

وأقيم في ختام البرنامج الزراعي المتكامل حفل توزيع شهائد المشاركة

للمنتسبين لهذه الدورات.

..(وال -غريان)..