المؤتمر العلمي الاول للمصالحة في ليبيا /مواصلة.



طرابلس 27 فبراير 2018( وال )- تواصلت أعمال المؤتمر العلمي الاول

للمصالحة صباح اليوم بطرابلس بعرض وتقديم ثمانية ورقات بحثية علمية التي

تم ايجازها من قبل اعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر.

وتركزت النقاشات في جلسة اليوم على اهم المحاور التي تم تقديمها في

الاوراق البحثية وأهمها خسائر الاقتصاد الليبي في ظل غياب المصالحة

ومعرفة التجارب المحلية والدولية في المصالحة الى جانب وضع الاليات

المختلفة لتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية .

كما اكد الباحثون والاكاديميون والخبراء المشاركون في المؤتمر الذي

نظم بإشراف المجلس الاعلى للمصالحة في طرابلس الكبرى في اوراقهم

البحثية على ضرورة ايجاد الحلول المقترحة للمصالحة في ليبيا وتعزيز

المبادرات الاهلية ودورها في المصالحة مع محاولة تدليل الصعوبات التي

تعرقل نجاحها وااتخاذ الخطوات التنفيذية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية

الليبية بالاعتماد على التجارب العالمية في المصالحة الوطنية.

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