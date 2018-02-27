رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

طرابلس 27 فبراير 2018 م( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس

بمدينة طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان

سلامة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس ؛ فقد تناول اللقاء مستجدات

الوضع السياسي ونتائج اتصالات المبعوث الأممي مع أطراف المشهد السياسي الليبي.

وأكد " سلامة " خلال اللقاء على الالتزام بدعم مسار التوافق انطلاقاً من

الاتفاق السياسي ، مشيداً بجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج" بتواجد بعثة الأمم

المتحدة لتعمل من جديد من داخل ليبيا.



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