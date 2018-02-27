رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
الثلاثاء ، 27- 02- 2018 - 12:23:00
طرابلس 27 فبراير 2018 م( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس
بمدينة طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان
سلامة.
ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس ؛ فقد تناول اللقاء مستجدات
الوضع السياسي ونتائج اتصالات المبعوث الأممي مع أطراف المشهد السياسي الليبي.
وأكد " سلامة " خلال اللقاء على الالتزام بدعم مسار التوافق انطلاقاً من
الاتفاق السياسي ، مشيداً بجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا.
ومن جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج" بتواجد بعثة الأمم
المتحدة لتعمل من جديد من داخل ليبيا.
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