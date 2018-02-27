الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها الكبير إزاء الاشتباكات المسلحة وتصاعد أعمال العنف بمدينة سبها جنوب ليبيا .

طرابلس 27 فبراير 2018 ( وال ) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عن قلقها الكبير إزاء الاشتباكات المسلحة وتصاعد أعمال العنف بمدينة سبها في جنوب ليبيا ، والتي خلَّفت قتيلين وجريح في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي ، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية بالمدينة . كما عبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمدينة سبها نظرا لاستمرار وتصاعد أعمال العنف بالمدينة ، وكذلك تردي الأوضاع الطبية بمركز سبها الطبي ونقص المعدات والتجهيزات الطبية الطارئة بالمركز . وطالب البيان أطراف النزاع بمدينة سبها بـالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف ، وتغليب لغة العقل والحكمة ودعا الحكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء واعيان الجنوب الليبي " للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي بالجنوب الليبي وصون النسيج الاجتماعي . وجددت اللجنة تذكيرها لأطراف النزاع بمدينة سبها بأن "استهداف المدنيين والأحياء والمرافق المدنية يمثل جريمة حرب، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني".



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