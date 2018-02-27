المركز الوطني للقلب بتاجوراء يجري شهريا من 10 إلى 15 عملية قلب ضمن الخدمات الصحية التي يقدمها .





تاجوراء 27 فبراير 2018 ( وال ) - .. تجرى بالمركز الوطني للقلب

بتاجوراء شهريا من 10 إلى 15 عملية قلب ضمن الخدمات الصحية التي يقدمها

المركز للمرضى .

وأفاد رئيس قسم الجراحة بالمركز الوطني للقلب بتاجوراء الدكتور

"امحمد الأطرش" من خلال موقع وزارة الصحة : ان متوسط عمليات القلب التي

تجرى شهريا في المركز ما بين 10 إلى 15 عملية من بينها عمليات القلب

المفتوح حسب ما يتوفر من مستلزمات طبية, وان جميع العمليات اجريت على

ايدي جراحين واطقم تمريض ليبيين و كانت ناجحة بفضل الله, وهذا العدد من

العمليات يمثل 15% فقط من قدرة المركز الاستيعابية.

وأكد الدكتور " الأطرش " أن " المشكلة هي نقص المستلزمات الطبية

اللازمة للجراحات" وليس نقص الكوادر .. مضيفا أن المركز يعمل في ظروف

استثنائية كما هو الحال في جميع مرافق البلد ونحن مستعدون لتشغيل المركز

بنسبة 100% في حالة توفرالظروف والامكانيات.

ويذكر ان اتفاقية وقعت للتعاون الليبي الأمريكي في مجال جراحة القلب

أطفال يمتد لسنة كاملة أي طيلة العام 2018 مع الطبيب الامريكي (ويليم

فينيك) لإجراء عمليات قلب أطفال بواقع 36 إلى 40 حالة شهريا لمدة 6 شهور

إلى سنة.

وسبق للطبيب (فينيك) ان اجرى عمليات قلب بمركز طبرق الطبي, ومن

المنتظر وصول الفريق الزائر منتصف شهر مارس القادم لطرابلس .

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