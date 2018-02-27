المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر الشؤون الإسلامية بالقاهرة يطالبون بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب .





القاهرة 27 فبراير 2018 ( وال ) - طالب المشاركون في المؤتمر الدولي

الثامن والعشرين للشؤون الإسلامية الذي تشارك فيه وزارات الأوقاف في

العالم الإسلامي بتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب الأسود الذي لا دين له

ولا وطن، مشددين على ضرورة التواصل مع العالم لشرح الرؤى الإسلامية

الصحيحة في مواجهة الأفكار المضللة.

وحذّر المشاركون في الورشة الثانية للمؤتمر بعنوان "المخاطر

الاقتصادية للإرهاب "، من المخاطر الاقتصادية للإرهاب التي تؤثر سلبًا

على موارد وإمكانات الدول وعلى إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية

التي توفر فرص العمل وتواجه البطالة، مطالبين بفضح أساليب الإرهاب على

الصعيد الدولي وكشف مموليه وداعميه.