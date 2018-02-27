مركز بنغازى الطبي يعلن عن حاجته للتعاقد مع عناصر طبية من حملة المؤهلات .



بنغازي 27 فبراير 2018 (وال )- أعلن مركز بنغازي الطبي عن حاجته

للتعاقد مع عناصر طبية مساعدة من حملة المؤهلات العلمية للعمل في المركز

.

وأفاد المكتب الإعلامي للمركز عبر موقعه : أن المركز بحاجة للتعاقد

مع عناصر طبية مساعدة من حملة مؤهلات الدبلوم العالي،وبكالوريوس تمريض،

وذلك وفق أحكام اللائحة (418) : وعلى المتقدم أن يتعهد الالتزام بنظام

العمل التناوبي.

ومن يأنس في نفسه القدرة والكفاءة التقدم بطلبه مصحوبا بالمستندات

المطلوبة،إلى مقر إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالمركز خلال ساعات

الدوام الرسمي.

...( وال ) ...