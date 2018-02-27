بريطانيا أحبطت 4 مخططات إرهابية لليمين المتطرف في 2017 .





لندن 27 فبراير 2018 ( وال ) - قالت بريطانيا انها احبطت خلال العام

الماضي 4 مخططات إرهابية لجماعات اليمين المتطرف وعشرة أخرى لإسلاميين

متطرفين .

واوضح كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة "مارك رولي" في

تصريحات مساء الاثنين ان بريطانيا تواجه تهديدا كبيرا من الإرهاب اليميني

المتطرف، بالإضافة إلى التطرف الإسلامي.

وأشار أيضا إلى أن قوات الأمن أحبطت عشرة خطط أخرى لهجمات من جانب

إسلاميين في مارس الماضي.

وتواصل الشرطة البريطانية العمل في 600 تحقيق مفتوح حول الإرهاب وتراقب

أكثر من ثلاثة آلاف فرد يثيرون الشبهات في هذا الصدد.